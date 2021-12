Napoli-Leicester, nessun tampone aggiuntivo svolto dagli inglesi dopo i 7 casi di positività: “Controlli già svolti in patria” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli-Leicester si gioca senza nuovi tamponi da parte dello staff medico inglese. La decisione è stata presa proprio dall’entourage della squadra britannica al quale la Asl Napoli 1 Centro aveva girato un invito, non vincolante, a svolgere ulteriori verifiche sui propri giocatori e membri della spedizione partenopea dopo i 7 casi di positività riscontrati nei giorni scorsi. Ma il responsabile medico del club ha spiegato che, a seguito di un’indagine epidemiologica condotta dallo stesso, nessun calciatore della squadra inglese che ha preso parte alla trasferta in Italia risulta essere contatto stretto dei casi Covid-19 accertati nella rosa e nello staff del club prima di partire. E che quindi non erano necessarie ulteriori verifiche. “Accettiamo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)si gioca senza nuovi tamponi da parte dello staff medico inglese. La decisione è stata presa proprio dall’entourage della squadra britannica al quale la Asl1 Centro aveva girato un invito, non vincolante, a svolgere ulteriori verifiche sui propri giocatori e membri della spedizione partenopeai 7diriscontrati nei giorni scorsi. Ma il responsabile medico del club ha spiegato che, a seguito di un’indagine epidemiologica condotta dallo stesso,calciatore della squadra inglese che ha preso parte alla trasferta in Italia risulta essere contatto stretto deiCovid-19 accertati nella rosa e nello staff del club prima di partire. E che quindi non erano necessarie ulteriori verifiche. “Accettiamo la ...

Advertising

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - Corriere : Napoli-Leicester, allarme Covid: 7 inglesi positivi rimasti a casa, la Asl ordina tamponi per tutti - Gazzetta_it : Leicester, niente nuovi tamponi dopo lo sbarco in Italia. E stasera c'è il Napoli #Covid #UEL - cn1926it : #NapoliLeicester, il gol di #Evans - MondoNapoli : LIVE - Napoli-Leicester, gli inglesi trovano il pareggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester Napoli Leicester 2 - 1 LIVE: Evans risponde subito al doppio vantaggio azzurro Sintesi Napoli Leicester 2 - 1 MOVIOLA FISCHIO ...

Champions League, si recupera Atalanta - Villarreal: il risultato è 0 - 0. LIVE Il tabellino di Atalanta - Villarreal 0 - 0 (live) vedi anche Europa e Conference League, Napoli - Leicester 1 - 0 e Cska Sofia - Roma 0 - 0 ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; ...

LIVE - Napoli-Leicester 2-2 (4' Ounas, 24' Elmas, 27' Evans, 33' Dewsbury-Hall): pareggio degli inglesi 34' - GOL DEL LEICESTER! Pareggio degli inglesi e sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato. Palla inattova respinta dalla difesa azzurra, al limite arriva Dewsbury-Hall che calcia a volo e batte Me ...

Europa League, 6° giornata: orari tv e formazioni e dirette Bologna, 9 dicembre 2021 – Il Napoli per acciuffare la qualificazione, la Lazio per il primo posto nel girone. Le italiane impegnate in Europa League torneranno in campo stasera per l’ultima giornata ...

Sintesi2 - 1 MOVIOLA FISCHIO ...Il tabellino di Atalanta - Villarreal 0 - 0 (live) vedi anche Europa e Conference League,1 - 0 e Cska Sofia - Roma 0 - 0 ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; ...34' - GOL DEL LEICESTER! Pareggio degli inglesi e sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato. Palla inattova respinta dalla difesa azzurra, al limite arriva Dewsbury-Hall che calcia a volo e batte Me ...Bologna, 9 dicembre 2021 – Il Napoli per acciuffare la qualificazione, la Lazio per il primo posto nel girone. Le italiane impegnate in Europa League torneranno in campo stasera per l’ultima giornata ...