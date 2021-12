Napoli-Leicester, le formazioni ufficiali: sorpresa Ounas (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Leicester, gara valida per il 6º ed ultimo turno del girone C di Europa League. Il fischio d’inizio è previsto per le ore (italiane) 18:45 allo stadio “D. A. Maradona” di Napoli. Sarà la 1ª trasferta assoluta in Italia per il Leicester nelle coppe europee: l’unico precedente contro i partenopei è dunque quello dell’andata in Inghilterra, disputato il 16 settembre scorso. In tale occasione era stato decisivo l’apporto di Osimhen, che, grazie ad una strepitosa doppietta, era riuscito a riacciuffare un pareggio insperato dopo le reti di Pérez e Barnes. Per arrivare almeno ai sedicesimi (se non agli ottavi) di Europa League, il Napoli dovrà per forza cercare di acciuffare i 3 punti. In caso di pari, infatti, il ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono state da poco diramate ledi, gara valida per il 6º ed ultimo turno del girone C di Europa League. Il fischio d’inizio è previsto per le ore (italiane) 18:45 allo stadio “D. A. Maradona” di. Sarà la 1ª trasferta assoluta in Italia per ilnelle coppe europee: l’unico precedente contro i partenopei è dunque quello dell’andata in Inghilterra, disputato il 16 settembre scorso. In tale occasione era stato decisivo l’apporto di Osimhen, che, grazie ad una strepitosa doppietta, era riuscito a riacciuffare un pareggio insperato dopo le reti di Pérez e Barnes. Per arrivare almeno ai sedicesimi (se non agli ottavi) di Europa League, ildovrà per forza cercare di acciuffare i 3 punti. In caso di pari, infatti, il ...

