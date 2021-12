Napoli-Leicester, le formazioni ufficiali: Petagna e Ounas titolari (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli-Leicester, le formazioni ufficiali. Spalletti in emergenza, Ounas nei tre dietro Petagna. In difesa c’è Juan Jesus. Non si placa la situazione di emergenza in casa azzurra con Luciano Spalletti costretto a dover fare i conti con diverse defezioni. In difesa tocca a Juan Jesus fare coppia con Rrhamani, Manolas parte dalla panchina. A centrocampo si rivede Demme, accanto a lui Zielinski. In attacco l’unica punta è Petagna, dietro di lui agiscono Ounas, Elmas e Lozano. Tanti problemi anche per Rodgers che però può contare sul bomber Vardy, alle cui spalle giocano Dewsbury-Hall, Maddison e Barnes. In mezzo al campo rientra Tielemans, appena recuperato. Titolare anche l’ex Atalanta, Castagne. LE formazioni ufficiali ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021), le. Spalletti in emergenza,nei tre dietro. In difesa c’è Juan Jesus. Non si placa la situazione di emergenza in casa azzurra con Luciano Spalletti costretto a dover fare i conti con diverse defezioni. In difesa tocca a Juan Jesus fare coppia con Rrhamani, Manolas parte dalla panchina. A centrocampo si rivede Demme, accanto a lui Zielinski. In attacco l’unica punta è, dietro di lui agiscono, Elmas e Lozano. Tanti problemi anche per Rodgers che però può contare sul bomber Vardy, alle cui spalle giocano Dewsbury-Hall, Maddison e Barnes. In mezzo al campo rientra Tielemans, appena recuperato. Titolare anche l’ex Atalanta, Castagne. LE...

