Napoli-Leicester, gli inglesi rifiutano un nuovo giro di tamponi: l'Uefa non si oppone (Di giovedì 9 dicembre 2021) l'Uefa non costringerà il Leicester a effettuare un nuovo giro di tamponi così come richiesto in via prudenziale dall'Asl Napoli 1. Il club inglese si è rifiutato di sottoporre i suoi giocatori a un ulteriore tampone dopo le sette positività al Covid all'interno della squadra riscontrate poco prima di partire per Napoli dove contenderà ai partenopei la possibilità di superare il girone. Il protocollo Uefa non prevede un'ulteriore analisi neanche in questo caso e così l'Uefa non ha potuto imporre nulla agli inglesi, che hanno deciso di non sottoporre i giocatori a un altro test. La partita è così pronta a iniziare senza ulteriori novità. SportFace.

