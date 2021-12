Napoli-Leicester, formazioni ufficiali: Petagna guida l’attacco azzurro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tutto pronto allo stadio Maradona per la sfida di Europa League tra Napoli e Leicester in programma dalle 18.45. Luciano Spalletti deve far fronte alle tante assenze nell’ultimo match del gruppo C che deciderà la qualificazione. Gli inglesi sono primi nel girone a quota 8, la classifica è molto ingarbugliata con Napoli e Spartak Mosca a 7 e Legia Varsavia a 6. Insomma tutto è in bilico e i tre punti sono necessari per continuare l’avventura in Europa. Le formazioni ufficiali: Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Elmas, Ounas; Petagna. All.: Spalletti. Leicester (4-3-2-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tutto pronto allo stadio Maradona per la sfida di Europa League train programma dalle 18.45. Luciano Spalletti deve far fronte alle tante assenze nell’ultimo match del gruppo C che deciderà la qualificazione. Gli inglesi sono primi nel girone a quota 8, la classifica è molto ingarbugliata cone Spartak Mosca a 7 e Legia Varsavia a 6. Insomma tutto è in bilico e i tre punti sono necessari per continuare l’avventura in Europa. Le(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Elmas, Ounas;. All.: Spalletti.(4-3-2-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans, ...

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - capuanogio : #Napoli, sfida decisiva con tante assenze per #Spalletti ma anche il #Leicester è pieno di problemi ed è arrivato i… - sportface2016 : #UEL | L'Asl impone un nuovo giro di tamponi al #Leicester prima della sfida di questa sera contro il #Napoli: c'è… - Giusepp1926FNS : RT @claudioruss: #UEL Il #Napoli arriverà primo se vince con il #Leicester e lo Spartak non vince. Il Napoli arriverà secondo se vince e vi… - NapoliOnly : Questa la formazione ufficiale di Luciano Spalletti in vista di Napoli - Leicester. #NapoliLeicester #EuropaLeague… -