Napoli-Leicester (Europa League, 9 dicembre ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, azzurri senza Fabian Ruiz e Insigne, casi di Covid nel Leicester (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel gruppo C dell’Europa League è ancora tutto aperto con quattro squadre che a una giornata dalla fine possono ambire al primo posto. Il Napoli si è complicato la vita perdendo due volte contro lo Spartak Mosca e ora gli azzurri condividono la seconda piazza con i russi, che però sono davanti grazie agli scontri InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel gruppo C dell’è ancora tutto aperto con quattro squadre che a una giornata dalla fine possono ambire al primo posto. Ilsi è complicato la vita perdendo due volte contro lo Spartak Mosca e ora glicondividono la seconda piazza con i russi, che però sono davanti grazie agli scontri InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - Gazzetta_it : Leicester, niente nuovi tamponi dopo lo sbarco in Italia. E stasera c'è il Napoli #Covid #UEL - sportface2016 : #UEL | L'Asl impone un nuovo giro di tamponi al #Leicester prima della sfida di questa sera contro il #Napoli: c'è… - sscalcionapoli1 : Europa League, luci accese al Maradona in vista di Napoli-Leicester - sportli26181512 : Caos tamponi, scontro Asl Napoli-Leicester: ecco cosa è successo: Alle 18:45 andrà in scena Napoli-Leicester, gara… -