Napoli – Leicester: Elmas regala vittoria e qualificazione agli azzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sofferta gara del Napoli al Maradona, ma gli uopmini di Spalletti riescono a sconfiggere il Leicester e superere il turno di Europa League. azzurri ai playoff contro una terza dalla Champions Un gol di Ounas e una doppietta di Elmas regalano al Napoli il successo 3-2 contro il Leicester. Inutili le reti di Evans e Dewsbury-Hall. La squadra di Spalletti termina al secondo posto il gruppo C di Europa League alle spalle dello Spartak Mosca. Gli azzurri giocheranno i playoff contro una delle terze dei gironi di Champions League. Cronaca primo tempo Grande avvio di gara del Napoli che parte con la giusta motivazione e determinazione. Gli uomini di Spalletti vanno in vantaggio con Ounas, al quarto minuto di gioco, per merito di una ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sofferta gara delal Maradona, ma gli uopmini di Spalletti riescono a sconfiggere ile superere il turno di Europa League.ai playoff contro una terza dalla Champions Un gol di Ounas e una doppietta dino alil successo 3-2 contro il. Inutili le reti di Evans e Dewsbury-Hall. La squadra di Spalletti termina al secondo posto il gruppo C di Europa League alle spalle dello Spartak Mosca. Gligiocheranno i playoff contro una delle terze dei gironi di Champions League. Cronaca primo tempo Grande avvio di gara delche parte con la giusta motivazione e determinazione. Gli uomini di Spalletti vanno in vantaggio con Ounas, al quarto minuto di gioco, per merito di una ...

