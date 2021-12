Napoli-Leicester: doppietta di Elmas, nuovo vantaggio dei partenopei (VIDEO) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Eljif Elmas è il protagonista del Napoli in Europa League 2021/2022. Il centrocampista della Macedonia del Nord ha segnato il gol del 3-2 nel match contro il Leicester. doppietta per lui e quarto gol nella competizione, che lo fa diventare il miglior marcatore della squadra di Spalletti in Europa. Cross di Di Lorenzo dalla fascia destra, Petagna non arriva sulla palla ma Elmas sì e batte Schmeichel da distanza ravvicinata. In alto e di seguito il VIDEO del 3-2. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Eljifè il protagonista delin Europa League 2021/2022. Il centrocampista della Macedonia del Nord ha segnato il gol del 3-2 nel match contro ilper lui e quarto gol nella competizione, che lo fa diventare il miglior marcatore della squadra di Spalletti in Europa. Cross di Di Lorenzo dalla fascia destra, Petagna non arriva sulla palla masì e batte Schmeichel da distanza ravvicinata. In alto e di seguito ildel 3-2. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - Corriere : Napoli-Leicester, allarme Covid: 7 inglesi positivi rimasti a casa, la Asl ordina tamponi per tutti - Gazzetta_it : Leicester, niente nuovi tamponi dopo lo sbarco in Italia. E stasera c'è il Napoli #Covid #UEL - Francescaa_p__ : Tutti ad Abu Dhabi per lultimo gp ed io qui a napoli, al freddo a vedere il napoli contro il leicester. #AbuDhabiGP - diegocoppiano : Se pone linda la Europa League. Barça, Dortmund, Atalanta, Leicester (o Napoli), Leverkusen, Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester Champions League, si recupera Atalanta - Villarreal: il risultato è 0 - 2. LIVE Il tabellino di Atalanta - Villarreal 0 - 2 (live) vedi anche Europa e Conference League, Napoli - Leicester 2 - 2 e Cska Sofia - Roma 0 - 3 3' Danjuma, 42' Capoue ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, ...

Risultati Europa e Conference League, Napoli - Leicester 2 - 2 e Cska Sofia - Roma 0 - 3. LIVE ... si giocano oggi altre tre partite che vedono impegnate squadre italiane in lotta per qualificarsi al turno successivo: alle 18.45 è iniziata sia Napoli - Leicester di Europa League sia Cska Sofia - ...

Il Napoli perde anche Lozano Piove sul bagnato per il Napoli di Luciano Spalletti. Nel match decisivo per la qualificazione al prossimo turno di Europa League contro il Leicester, gli azzurri perdono anche Lozano. Si allunga, dun ...

Napoli ancora sfortunato: out Lozano per infortunio, l'accaduto Infortunio anche per Lozano, durante il match tra Napoli e Leicester City: l'accaduto Altro, sfortunato caso per il Napoli di Luciano Spalletti, già condizionatissimo dagli infortuni di tantissimi big ...

Il tabellino di Atalanta - Villarreal 0 - 2 (live) vedi anche Europa e Conference League,2 - 2 e Cska Sofia - Roma 0 - 3 3' Danjuma, 42' Capoue ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, ...... si giocano oggi altre tre partite che vedono impegnate squadre italiane in lotta per qualificarsi al turno successivo: alle 18.45 è iniziata siadi Europa League sia Cska Sofia - ...Piove sul bagnato per il Napoli di Luciano Spalletti. Nel match decisivo per la qualificazione al prossimo turno di Europa League contro il Leicester, gli azzurri perdono anche Lozano. Si allunga, dun ...Infortunio anche per Lozano, durante il match tra Napoli e Leicester City: l'accaduto Altro, sfortunato caso per il Napoli di Luciano Spalletti, già condizionatissimo dagli infortuni di tantissimi big ...