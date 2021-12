Napoli-Leicester City- 3-2: gli azzurri sorridono (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi 9 Dicembre 2021 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:45 si è disputata la partita Napoli-Leicester City di Europa League. Ounas apre la danze per gli azzurri, e Elmas lo segue siglando la seconda rete. Prontamente arriva la risposta degli ospiti con Evans, e per finire Dewsbury-Hall colleziona la seconda rete del Leicester City. Nel secondo tempo Elmas trova la doppietta che firma la vittoria finale del Napoli. Napoli-Leicester City: formazioni e dove vederla Napoli-Leicester City: formazioni ufficiali Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme, Zielinski, Ounas, Elmas, Lozano, Petagna. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi 9 Dicembre 2021 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:45 si è disputata la partitadi Europa League. Ounas apre la danze per gli, e Elmas lo segue siglando la seconda rete. Prontamente arriva la risposta degli ospiti con Evans, e per finire Dewsbury-Hall colleziona la seconda rete del. Nel secondo tempo Elmas trova la doppietta che firma la vittoria finale del: formazioni e dove vederla: formazioni ufficiali(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme, Zielinski, Ounas, Elmas, Lozano, Petagna. ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester Europa League: avanza il Napoli, Lazio agli spareggi. Roma prima in Conference NAPOLI - LEICESTER 3 - 2 MARCATORI: 4' pt Ounas, 24' pt Elmas, 27' pt Evans, 33' pt Dewsbury - Hall, 8' st Elmas. NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Mario ...

Infortunio Lozano, il Napoli: "Gli esami hanno dato esito negativo". News Passata la paura, arrivano buone notizie sulle condizioni di Hirving Lozano , costretto a uscire nel finale del primo tempo di Napoli - Leicester a causa di un durissimo colpo subito al volto. L'attaccante messicano, che ha lasciato il campo in barella , con il naso sanguinante, un dente rotto e con il collo immobilizzato, è ...

VIDEO CONFERENCE - Leicester, Rodgers: "Abbiamo concesso due gol facili al Napoli, siamo delusi!" NAPOLI - Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Risultato deludente? Sì, avremmo dovuto ...

Dazn, Matri su Petagna: "Poteva segnare ma ha passato. Sta ripagando la fiducia di Spalletti" Dagli studi DAZN Alessandro Matri ha elogiato Andrea Petagna dopo il 3-2 del Napoli al Leicester: "Per un’altra partita Petagna aveva l’occasione per segnare ed ha passato al compagno anche se è uno c ...

