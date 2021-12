Napoli Leicester 3-2: Elmas s’infiamma sotto la pioggia, azzurri ai sedicesimi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League 2021-2022 tra Napoli e Leicester: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona, Napoli e Leicester si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo C della Europa League 2021/22. Sintesi Napoli Leicester 3-2 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 2? Occasione Leicester – Dewsbury-Hall vola sulla fascia sinistra e la mette forte e bassa al centro. Sul pallone ci arriva Castagne che calcia col piatto, ma Mario Rui è strepitoso a salvare sulla linea. 4? GOL Napoli – Zielinski scippa un pallone a centrocampo a Tielemans e serve Petagna. L’attaccante calcia da fuori ma viene rimpallato, la sfera arriva sui piedi di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo C della Europa League 2021/22. Sintesi3-2 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 2? Occasione– Dewsbury-Hall vola sulla fascia sinistra e la mette forte e bassa al centro. Sul pallone ci arriva Castagne che calcia col piatto, ma Mario Rui è strepitoso a salvare sulla linea. 4? GOL– Zielinski scippa un pallone a centrocampo a Tielemans e serve Petagna. L’attaccante calcia da fuori ma viene rimpallato, la sfera arriva sui piedi di ...

Napoli, Lozano in ospedale: Sostituito nel primo tempo per un brutto scontro di gioco, Hirving lozano è stato trasportato d'emergenza all'ospedale Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti: il messicano azzurro ha subìto ...

Napoli secondo nel girone di Europa League: chi possono essere le avversarie ai playoff? Per il Napoli questa sera c’è solo un risultato possibile per andare avanti in Europa League: la vittoria contro il Leicester. Nonostante ciò, la vittoria da sola potrebbe non bastare dato che, in con ...

