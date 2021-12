Napoli Leicester 1-0 LIVE: Ounas sblocca subito la partita! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League 2021-2022 tra Napoli e Leicester: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Leicester si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo C della Europa League 2021/22. Sintesi Napoli Leicester 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 2? Occasione Leicester – Dewsbury-Hall vola sulla fascia sinistra e la mette forte e bassa al centro. Sul pallone ci arriva Castagne che calcia col piatto, ma Mario Rui è strepitoso a salvare sulla linea. 4? GOL Napoli – Zielinski scippa un pallone a centrocampo a Tielemans e serve Petagna. L’attaccante calcia da fuori ma viene rimpallato, la sfera ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo C della Europa League 2021/22. Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 2? Occasione– Dewsbury-Hall vola sulla fascia sinistra e la mette forte e bassa al centro. Sul pallone ci arriva Castagne che calcia col piatto, ma Mario Rui è strepitoso a salvare sulla linea. 4? GOL– Zielinski scippa un pallone a centrocampo a Tielemans e serve Petagna. L’attaccante calcia da fuori ma viene rimpallato, la sfera ...

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - Gazzetta_it : Leicester, niente nuovi tamponi dopo lo sbarco in Italia. E stasera c'è il Napoli #Covid #UEL - capuanogio : #Napoli, sfida decisiva con tante assenze per #Spalletti ma anche il #Leicester è pieno di problemi ed è arrivato i… - infoitsport : Caos tamponi, scontro Asl Napoli-Leicester: ecco cosa è successo - infoitsport : ASL Napoli 1: “Abbiamo invitato il Leicester a sottoporsi ai tamponi, ma se non vogliono…” -