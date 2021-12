Napoli: la Nigeria convocherà Osimhen per la Coppa d’Africa (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Nazionale Nigeriana non ha intenzione di rinunciare al suo attaccante Il Mattino nella sua edizione odierna parla di Victor Osimhen, che nella giornata di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Nazionalena non ha intenzione di rinunciare al suo attaccante Il Mattino nella sua edizione odierna parla di Victor, che nella giornata di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoNapoli : Il Mattino - La Nigeria osserva Osimhen e allarma il Napoli - - infoitsport : La Nigeria ha già avvisato il Napoli: Osimhen convocato in Coppa d'Africa - infoitsport : Braccio di ferro su Osimhen, per il Napoli ci vogliono altri due mesi per il recupero: medici della Nigeria in città - tuttonapoli : Il Mattino - Osimhen andrà in Coppa d'Africa! La Nigeria ha già avvertito il Napoli - cn1926it : #Osimhen, #Napoli avvisato: la #Nigeria vuole convocarlo per la #CoppaAfrica -