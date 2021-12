Napoli, il Toronto fa sul serio per Insigne: pronta un’offerta monstre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Toronto sembra essere seriamente intenzionato a strappare Lorenzo Insigne al Napoli, per portarlo in MLS. Come riportato dal Toronto Sun, il club nordamericano starebbe preparando un’offerta notevole per convincere il talento azzurro a cambiare maglia. Ancora non è nota la cifra precisa, tuttavia si parla di una proposta superiore ai 7 milioni di euro a stagione. La società canadese non si era spinta così avanti neppure per Sebastian Giovinco, all’epoca pagato fior di quattrini. Il 30 giugno, data di scadenza del contratto di Insigne, si avvicina: quale sarà la decisione di Lorenzo? HIGHLIGHTS E GOL Napoli-LEICESTER SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilsembra essere seriamente intenzionato a strappare Lorenzoal, per portarlo in MLS. Come riportato dalSun, il club nordamericano starebbe preparandonotevole per convincere il talento azzurro a cambiare maglia. Ancora non è nota la cifra precisa, tuttavia si parla di una proposta superiore ai 7 milioni di euro a stagione. La società canadese non si era spinta così avanti neppure per Sebastian Giovinco, all’epoca pagato fior di quattrini. Il 30 giugno, data di scadenza del contratto di, si avvicina: quale sarà la decisione di Lorenzo? HIGHLIGHTS E GOL-LEICESTER SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Toronto Rodgers: 'Concessi gol basilari, dovevamo fare meglio. Conference League? Non sapevo nemmeno cosa fosse' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli - Leicester, le formazioni ufficiali Insigne, il Toronto fa sul serio. Offerto ingaggio da 15 milioni a stagione CONTENUTI EXTRA FIRST ...

Toronto offerta mostruosa ad Insigne: la rivelazione di AS Insomma una cifra davvero enorme per il calciatore del Napoli che in Canada diventerebbe una autentica superstar, come accadde anche per Giovinco. Il Toronto milita in MLS ed è pronto a fare follie ...

Napoli, il Toronto fa sul serio per Insigne: pronta un’offerta monstre Napoli, il Toronto fa sul serio per Lorenzo Insigne: pronta un'offerta monstre per portare il calciatore in MLS.

Toronto offerta mostruosa ad Insigne: la rivelazione di AS Il Toronto fa un'offerta clamorosa per Lorenzo Insigne, il club della MLS offre 15 milioni di euro netti a stagione.

