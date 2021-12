Napoli, il futuro di Insigne potrebbe essere lontano dall’Italia: ecco dove! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora un rebus tutto da risolvere. Intanto da oltre oceano fanno sapere che il Toronto FC sarebbe pronto a fare pazzie pur di portarlo in Canada. Lo avrebbe rivelato il Toronto Sun. Insigne, Napoli, Toronto La decisione di Insigne Lorenzo Insigne vorrebbe proseguire la sua carriera con il Napoli, ma non è detto che questo possa accadere. Di conseguenza avrebbe preso in seria considerazione anche l’offerta del Toronto FC che avrebbe offerto al giocatore italiano un contratto da record. LEGGI ANCHE: Napoli, offerta ufficiale per un giocatore del Cagliari: i dettagli della trattativa! LEGGI ANCHE: Rodgers suona la carica: “Andiamo a Napoli per un motivo” Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildi Lorenzoè ancora un rebus tutto da risolvere. Intanto da oltre oceano fanno sapere che il Toronto FC sarebbe pronto a fare pazzie pur di portarlo in Canada. Lo avrebbe rivelato il Toronto Sun., Toronto La decisione diLorenzovorrebbe proseguire la sua carriera con il, ma non è detto che questo possa accadere. Di conseguenza avrebbe preso in seria considerazione anche l’offerta del Toronto FC che avrebbe offerto al giocatore italiano un contratto da record. LEGGI ANCHE:, offerta ufficiale per un giocatore del Cagliari: i dettagli della trattativa! LEGGI ANCHE: Rodgers suona la carica: “Andiamo aper un motivo”

