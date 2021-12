Napoli | Elmas | «Notte importanti Siamo qualificati e pronti per vincere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Eljif, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Europa League vinto contro il Leicester Eljif, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Europa League vinto contro il Leicester. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. DOPPIETTA E VITTORIA – «Unaimportante per noi,. Sono contento per entrambi i gol, ma più del fatto che la squadra vada avanti. Speriamo di fare ancora meglio in futuro. Abbiamo fatto un buon lavoro, dimostrando cheuna vera squadra, con carattere.tuttiper giocare e». ITALIA MACEDONIA DEL NORD – «Vediamo, non lo so. È una partita difficile sia per l’Italia che per la ...