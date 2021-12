Napoli e provincia blindata dai Carabinieri per controlli green pass (Di giovedì 9 dicembre 2021) Carabinieri in azione a Napoli, controlli a raffica su tutto il territorio. Anche durante il giorno dell’Immacolata Concezione i militari dell’arma hanno effettuato controlli per il green pass nelle attività commerciali, presidiato stazioni ferroviarie, linee metro e luoghi di ritrovo per . Napoli, controlli dei Carabinieri 786 le persone controllate, 22 quelle sanzionate perché senza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021)in azione aa raffica su tutto il territorio. Anche durante il giorno dell’Immacolata Concezione i militari dell’arma hanno effettuatoper ilnelle attività commerciali, presidiato stazioni ferroviarie, linee metro e luoghi di ritrovo per .dei786 le persone controllate, 22 quelle sanzionate perché senza L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

larampait : #8dicembre, #greenpass e controlli: #Carabinieri impegnati tra #Napoli e provincia - tvoggi : ESTORSIONE E MINACCE NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, SCATTANO LE MANETTE PER 21 PERSONE Dalle… - Antony21018487 : RT @bsxgio1: Moglie in calore, cerca cazzi grossi ospitali. Anche black. Napoli e Provincia. No alberghi solo per chi ospita in casa privat… - vinesp1982 : @Vemendamento Voi sapete che in provincia di Napoli ci sono alcuni supermercati che ti fanno firmare un contratto d… - m4rty_styles : @i69SwgTae provincia di napoli -