Napoli, chiusa discoteca Duel dopo la rissa del 27 novembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli, chiusura amministrativo per la discoteca Duel Club, nei pressi del Centro Direzionale, dopo la rissa avvenuta il 27 novembre scorso: i dettagli chiusa la discoteca Duel Club per quattro giorni (Getty Images)Le autorità giudiziarie hanno disposto la chiusura amministrativa di 4 giorni per la discoteca Duel Club che si trova all'isola El del Centro Direzionale. La decisione su disposizione del commissariato di Vasto Arenaccia per violazione delle norme anticovid ha suscitato l'ira dei gestori che non condividono affatto il provvedimento. Il motivo di tale scelta è arrivata dopo che la sera del 27 novembre scorso una violenta rissa è nata proprio ...

