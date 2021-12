Napoli, brutta notizia per Spalletti: l’attaccante costretto a lasciare il campo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli, piove sul bagnato. Tanti gli infortuni in casa azzurra a cui si aggiunge anche quello di Hirving Lozano. Il messicano al 41? di gioco del match di Europa League contro il Leicester, dopo un contatto contro un avversario il giocatore rimane a terra. Lozano-Napoli-LeicesterA spiegare l’accaduto è la mimica del compagno di squadra Piotr Zielinski che mima l’infortunio. Secondo i gesti del polacco, l’esterno partenopeo avrebbe rotto un dente nello scontro di gioco. Forte il dolore, il calciatore ha infatti lasciato il campo in barella per poi salire in ambulanza per essere trasportato in ospedale. Al suo posto Kevin Malcuit. Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021), piove sul bagnato. Tanti gli infortuni in casa azzurra a cui si aggiunge anche quello di Hirving Lozano. Il messicano al 41? di gioco del match di Europa League contro il Leicester, dopo un contatto contro un avversario il giocatore rimane a terra. Lozano--LeicesterA spiegare l’accaduto è la mimica del compagno di squadra Piotr Zielinski che mima l’infortunio. Secondo i gesti del polacco, l’esterno partenopeo avrebbe rotto un dente nello scontro di gioco. Forte il dolore, il calciatore ha infatti lasciato ilin barella per poi salire in ambulanza per essere trasportato in ospedale. Al suo posto Kevin Malcuit.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli brutta Tremenda botta al volto per Lozano, il messicano deve lasciare il campo in barella Piove sul bagnato per il Napoli. Azzurri che devono rinunciare a Lozano per un brutta botta al volto che lo costringe a lasciare il campo in barella. Il messicano è finito sulla faccia sulla gamba di una avversario e lo staff ...

Napoli-Leicester, bruttissimo infortunio per Lozano: sbatte la faccia su un avversario, fuori in barella Bruttissimo infortunio per Irving Lozano in Napoli-Leicester. L’attaccante messicano ha perso l’equilibrio al 40' e ha sbattuto con violenza contro il fianco di un avversario, picchiando il volto sen ...

