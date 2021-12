Napoli ai sedicesimi di finale di Europa League: quando gioca e le possibili avversarie (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli batte il Leicester, grazie alla doppietta del diamante grezzo Eljif Elmas e la rete di Adam Ounas, posizionandosi al secondo posto del girone mentre Lo Spartak Moscow trionfa contro il Legia Warsaw. Risultato dato dai due scontri in cui ha trionfato la squadra russa nei due incontri con i partenopei. Il Napoli dovrà, dunque, affrontare prima i sedicesimi abbandonando la possibilità di accedere direttamente agli ottavi classificandosi da prima al comando del girone. Un caso non del tutto ottimale per gli azzurri che restano aggrappati alla competizione europea e che ora dovranno attendere i sorteggi per scoprire la prossima rivale con cui fare i conti. Napoli-LeicesterSfidante di notevole importanza, proveniente dalla competizione per eccellenza europea ovvero la rinomata Champions ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilbatte il Leicester, grazie alla doppietta del diamante grezzo Eljif Elmas e la rete di Adam Ounas, posizionandosi al secondo posto del girone mentre Lo Spartak Moscow trionfa contro il Legia Warsaw. Risultato dato dai due scontri in cui ha trionfato la squadra russa nei due incontri con i partenopei. Ildovrà, dunque, affrontare prima iabbandonando latà di accedere direttamente agli ottavi classificandosi da prima al comando del girone. Un caso non del tutto ottimale per gli azzurri che restano aggrappati alla competizione europea e che ora dovranno attendere i sorteggi per scoprire la prossima rivale con cui fare i conti.-LeicesterSfidante di notevole importanza, proveniente dalla competizione per eccellenza europea ovvero la rinomata Champions ...

