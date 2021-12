Nadia, la nuova dama (72enne) di Uomini e Donne ‘cancella’ Gemma Galgani e Isabella Ricci (Di giovedì 9 dicembre 2021) La star indiscussa del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, nemmeno ha fatto in tempo a tirare un lungo sospiro di sollievo per l’uscita di una sua antagonista trovandone immediatamente un’altra. Che sia un volere specifico dell’acclamata redazione? Fatto sta che adesso, nello studio Mediaset, è arrivata Nadia. Al suo arrivo Gianni Sperti ha affermato: “Rispetto a Gemma sembra molto più giovane”, ed invece è più grande lei. Naturalmente, con la prima antagonista citata, si intende la splendida ed elegantissima Isabella Ricci. Che con tutto il suo irresistibile charme, totalmente naturale senza ‘condimenti’ artificiali, ha deciso di lasciare Uomini e Donne col cavalier Fabio Mantovani. Ma ora sarà ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 dicembre 2021) La star indiscussa del trono over di, nemmeno ha fatto in tempo a tirare un lungo sospiro di sollievo per l’uscita di una sua antagonista trovandone immediatamente un’altra. Che sia un volere specifico dell’acclamata redazione? Fatto sta che adesso, nello studio Mediaset, è arrivata. Al suo arrivo Gianni Sperti ha affermato: “Rispetto asembra molto più giovane”, ed invece è più grande lei. Naturalmente, con la prima antagonista citata, si intende la splendida ed elegantissima. Che con tutto il suo irresistibile charme, totalmente naturale senza ‘condimenti’ artificiali, ha deciso di lasciarecol cavalier Fabio Mantovani. Ma ora sarà ...

Advertising

Nadia__Rossi : RT @GrandeFratello: Attrazioni bollenti, rapporti tesi e stati d’animo confusi… l’atmosfera in Casa si fa sempre più scottante ?? Cos’ha in… - Nadia_hopppe1 : RT @Aurora68053215: Non si può andare avanti così, dobbiamo bloccare questa follia, non so come ma ci stiamo abituando purtroppo a questa n… - infoitcultura : Uomini e Donne chi è Nadia: tutto sulla nuova dama 72enne del Trono Over - infoitcultura : Chi è Nadia, Nuova Dama di Uomini e Donne: Età, Biografia e Lavoro | Chiecosa - infoitcultura : U&D: chi è Nadia, la nuova dama del Trono Over (e rivale di Gemma) -