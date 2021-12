Musica | è morto il pianista Barry Harris | leggenda del bebop**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) New York, 9 dic. - (Adnkronos) - Il musicista statunitense, uno dei maggiori pianisti jazz, vera e propriadel bebop, èper le complicazioni dovute al Covid in un ospedale del New Jersey pochi giorni prima del suo 92esimo compleanno.è stato anche una delle figure più importanti a livello internazionale nell'insegnamento del pianoforte jazz. Nato a Detroit il 15 dicembre 1929,ha vissuto in pieno la stagione in cui il jazz transitò dal puro bop all'hard-bop. Attivo sulla scena della sua città natale per tutti gli anni Cinquanta, ebbe presto modo di mettersi in luce al fianco di figure fondamentali del jazz come Miles Davis, Sonny Stitt, Thad Jones, Gene Ammons, facendo anche una comparsa nello storico quintetto di Clifford Brown e Max Roach. ...