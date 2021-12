Moviola Cska Sofia Roma | l’episodio chiave del match

(Di giovedì 9 dicembre 2021)delvalido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021-2022:delladeltra, valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021-22. Dirige la sfida l’arbitro Walsh.DELIn aggiornamento L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Cska

Calcio News 24

... il match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021 - 2022 traSofia e Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Levski,Sofia e Roma ...La squadra di Mourinho deve necessariamente vincere per passare il turno e puntare ad arrivare prima nel girone (qualora il Bodo dovesse perdere contro il). L'arbitro del match è István Kovács. ...L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021-2022: moviola Cska Sofia Roma L’episodio chiave della moviola del match tra Cska Sofia e Roma, valido pe ...Allo stadio Levski, il match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021-2022 tra Cska Sofia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Levski, C ...