(Di giovedì 9 dicembre 2021)delvalido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022:delladeltra, valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-22. Dirige la sfida l’arbitro Taylor.DEL3? GOL– Incomprensione a centrocampo tra Demiral e De Roon, Parejo intercetta e lancia Danjuma in campo aperto che scatta dalla sua metà campo e fulmina Musso sotto le gambe. Gol regolarissimo 34? Ilicic ruba il tempo in area a Estupinan poi cade, per Taylor contatto troppo ...

Advertising

infoitsport : Moviola Atalanta Villarreal: l’episodio chiave del match - LALAZIOMIA : La MOVIOLA LIVE di Atalanta, Napoli, Roma e Lazio: Ilicic chiede un rigore - sportface2016 : #AtalantaVillarreal, possibile rigore su #Ilicic non concesso: proteste della Dea - cmdotcom : La MOVIOLA LIVE di Atalanta, Napoli, Roma e Lazio - zazoomblog : Moviola Atalanta Villarreal: l’episodio chiave del match - #Moviola #Atalanta #Villarreal: -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Atalanta

SintesiVillarreal 0 - 11' ...L'episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021 - 2022:Villarreal L'episodio chiave delladel match trae Villarreal, valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021 - 22. Dirige la sfida l'arbitro ...Episodio dubbio da moviola in Atalanta-Villarreal. Ilicic sguscia via in area e viene toccato da dietro da Estupinan, che non lo fa apposta, questo sì, ma di sicuro entra in rotta di collisione con lo ...L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022: moviola Atalanta Villarreal L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Villarreal, va ...