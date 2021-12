Mourinho | «Sogno di vincere la prima Conference League»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Non sono cambiato tanto. Sono passati tanti anni. Ma ho la stessa passione, la stessa ambizione. Magari ora c’è più esperienza, anche per saper gestire momenti diversi che possono capitare in una stagione. In quella stagione lì avevo ildila Champions, adesso ho ildila. Ovviamente sono due competizioni diverse, ma è la competizione in cui siamo. Vediamo se è possibile vincerla, sarebbe la. Sarebbe un marchio storico. Vediamo se sarà possibile”. Lo ha detto il tecnico della Roma Joséin conferenza stampa alla vigilia della sfida dicon il Cska Sofia. “l risultato di domani può solo decidere se arriveremo primi o secondi. L’ambizione per ...

La squadra di Mourinho è già qualificata ma spera ancora nel primo posto per evitare i play off... Io invece non sono cambiato: nel 2004 avevo il sogno di vincere la Champions League, ora di vincere la Conference League... Una vittoria senza patemi per non avere ulteriori rimpianti e provare a rimettersi in piedi nella burrasca di risultati negativi e critiche. Stasera (ore 18,45) la Roma sulla neve di Sofia