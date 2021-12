Motorsport - Le novità 2022 di Toyota Gazoo Racing (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per la Toyota, il 2021 è stato un anno ricco di successi nel Motorsport. La compagina giapponese ha conquistato i titoli piloti e costruttori sia nel Mondiale Endurance che nel Mondiale Rally, a cui hanno fatto eco anche i successi nei vari campionati giapponesi come la Super GT e la Super Formula. Per il 2022, arriva qualche novità nell'organigramma della Toyota Gazoo Racing. Mondiale Endurance. La Toyota Gazoo Racing continuerà la propria avventura nel WEC, nella categoria Hypercar. In pista scenderà ancora la GR010 Hybrid che ha vinto tutte le gare del 2021. Il team continuerà ad avere la propria sede a Colonia e da quest'anno sarà diretto da Kamui Kobayashi, da oggi nuovo team principal. La particolarità è che il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per la, il 2021 è stato un anno ricco di successi nel. La compagina giapponese ha conquistato i titoli piloti e costruttori sia nel Mondiale Endurance che nel Mondiale Rally, a cui hanno fatto eco anche i successi nei vari campionati giapponesi come la Super GT e la Super Formula. Per il, arriva qualchenell'organigramma della. Mondiale Endurance. Lacontinuerà la propria avventura nel WEC, nella categoria Hypercar. In pista scenderà ancora la GR010 Hybrid che ha vinto tutte le gare del 2021. Il team continuerà ad avere la propria sede a Colonia e da quest'anno sarà diretto da Kamui Kobayashi, da oggi nuovo team principal. La particolarità è che il ...

