(Di giovedì 9 dicembre 2021) Indossiamo lo speciale casco con il visore per la realtà aumentata, e subito siamo come immersi in un laboratorio di ricerca: possiamo assemblare un veicolo da corsa, ibrido o elettrico, esplorarne il ...

Quattro atenei della regione (Bologna, Modena e Reggio, Ferrara e Parma) e dieci fra le più famose case motoristiche mondiali che hanno sede nella, dalla Ferrari alla Lamborghini alla ...Ha spiegato il presidente dell'Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini: 'Solo quattro anni fa Muner, la Motorvehicle University of Emilia - Romagna della, era una scommessa. Sette corsi di laurea internazionale in ingegneria applicata all'automotive, in inglese, le quattro Università regionali (Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna, ...Motor Valley in vetrina a Dubai «Creiamo auto ammirate dal mondo». Emilia Romagna, la Regione presenta Muner, l’università dove si progettano i veicoli del futuro.«Questo investimento — fa sapere Dino Brancale, ad di Avl Italia — è solo l’ultimo dei tanti che abbiamo realizzato da quando ci siamo insediati a Reggio Emilia nel 2017». L’azienda è la costola itali ...