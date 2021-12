Mostro di Firenze, ultimi sviluppi: tutti i misteri irrisolti (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex capo della Squadra Mobile di Firenze, Michele Giuttari, svela tra le pieghe del suo ultimo romanzo i misteri irrisolti del drammatico caso del Mostro di Firenze Le indagini del Commissario Ferrara, l’alter ego del Super Poliziotto, portano a galla due particolari inquietanti Foto Creative CommonsLa vicenda del Mostro di Firenze ha occupato per oltre 17 la cronaca nera italiana. Un mistero, forse non del tutto risolto, che ha come sfondo sette duplici omicidi, forse otto, avvenuto tra Firenze e provincia tra il 1974 ed il 1985. —>>> Leggi anche: Mostro di Firenze, il giallo del delitto di Via Scopeti Per la vicenda sono stati condannato Giancarlo Lotti e Mario Vanni, autori materiali di 4 ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex capo della Squadra Mobile di, Michele Giuttari, svela tra le pieghe del suo ultimo romanzo idel drammatico caso deldiLe indagini del Commissario Ferrara, l’alter ego del Super Poliziotto, portano a galla due particolari inquietanti Foto Creative CommonsLa vicenda deldiha occupato per oltre 17 la cronaca nera italiana. Un mistero, forse non del tutto risolto, che ha come sfondo sette duplici omicidi, forse otto, avvenuto trae provincia tra il 1974 ed il 1985. —>>> Leggi anche:di, il giallo del delitto di Via Scopeti Per la vicenda sono stati condannato Giancarlo Lotti e Mario Vanni, autori materiali di 4 ...

Advertising

Corriere : In vendita online i disegni di Pietro Pacciani, il «mostro di Firenze» - RaiDue : Una proposta @raidocumentari per rivivere la storia di cronaca nera che terrorizzò il paese ???? ?? 'Il Mostro di Fir… - ale4_real : Ora posso dirlo il mostro di Firenze in realta sono io - RaiDue : RT @Raiofficialnews: “Quel silenzio che non tace”: su @RaiDue il terzo appuntamento con la serie Crime Doc targata @raidocumentari. ‘Il Mos… - RaiDue : RT @RadiocorriereTv: Preceduto da un'anteprima con @GianricoCarof, @RaiDue presenta il doc 'Il Mostro di Firenze: Quel silenzio che non tac… -