Morte Abdel Latif | ultime notizie | l’appello dei familiari

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Morto a Romaè morto in ospedale il 28 novembre un giovane tunisino di 26 anni dopo che sarebbe stato legato al letto per giorni.è stato trovato morto il 28 novembre scorso nell’ospedale di San Camillo a Torino nel reparto psichiatrico. Il ragazzo era di origine tunisina e aveva 26 anni, e le indagini affermano che era stato legato al letto per giorni. L’avvocato di famiglia oggi dichiara che è avvenuta l’autopsia di, senza l’autorizzazione dei. POTREBBE INTERESSARTI: Novità nel caso Mauro Romano: archiviate le accuse su Vittorio Romanelli Ospedale San Camillo, Torino, dove è mortoFrancesco Romeo, l’avvocato della famiglia, si dice sconcertato dell’accaduto e denota una “grave ...

Advertising

repubblica : Morte Abdel, l'autopsia eseguita senza avvertire la famiglia [di Romina Marceca] - Lucoprofene : RT @Lucoprofene: Mille voci e una verità sulla morte di Abdel #AbdelLatifi - - Lucoprofene : RT @Lucoprofene: Roma Davanti all’ospedale San Camillo dopo la morte di Abdel Latif #AbdelLatif - - edavid57edavid : RT @repubblica: Morte Abdel, l'autopsia eseguita senza avvertire la famiglia [di Romina Marceca] - Lucoprofene : RT @squopellediluna: Karbai si chiede 'perché alla famiglia è stata comunicata immediatamente la morte per cause naturali? Perché sul corpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Abdel

'Cercheremo di fare chiarezza, con ogni mezzo disponibile, sulle vicende che hanno condotto allaWissem BenLatif', è l'auspicio dell'avvocato.è approdato al porto di Augusta in ...9 dicembre - Gentile Direttore, ladel giovane uomo tunisinoLatif avvenuta nel reparto psichiatrico dell'Ospedale San Camillo di Roma riporta drammaticamente l'attenzione su situazioni di violenza e cause di sofferenza ...Un uomo è morto domenica notte nel CPR di Gradisca d’Isonzo. Lo ha confermato martedì sera la sindaca di Gradisca, come riportato da una nota online del quotidiano “Il Piccolo”. Per il momento non c’è ...Morto a Roma Abdel Latif è morto in ospedale il 28 novembre un giovane tunisino di 26 anni dopo che sarebbe stato legato al letto per giorni.