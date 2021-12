Mondiale Club, festa doppia per Civitanova: trova vittoria e Zaytsev (Di giovedì 9 dicembre 2021) Civitanova - Taubaté 3 - 0 (25 - 22, 25 - 20, 25 - 16) festa doppia per la Lube Civitanova in questa seconda gara di qualificazione del Mondiale per Club che si gioca in Sud America. Non solo la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021)- Taubaté 3 - 0 (25 - 22, 25 - 20, 25 - 16)per la Lubein questa seconda gara di qualificazione delperche si gioca in Sud America. Non solo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Club Mondiale Club, festa doppia per Civitanova: trova vittoria e Zaytsev Civitanova - Taubaté 3 - 0 (25 - 22, 25 - 20, 25 - 16) Festa doppia per la Lube Civitanova in questa seconda gara di qualificazione del Mondiale per club che si gioca in Sud America. Non solo la vittoria contro il Taubaté (campione del Brasile, ma oggi in decadenza a causa della crisi economica) che vale il primo posto nel girone in ...

