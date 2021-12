Mollicone ad Atreju | “La transizione ecologica dovrà coniugare efficienza e riduzione dei costi”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) «Lacambia la prospettiva dell’innovazione della nostra nazione. Le risorse della Terra sono limitate e, di conseguenza, l’Italia ha necessità di indirizzare la ricerca verso nuove fonti che non siano un ritorno al passato, ma un passo verso il nucleare di quarta generazione. Innovare l’urbanistica attraverso la digitalizzazione significamaggiore efficenza dei servizi edei. Pensare in ottica di ‘smart street’, significa usare la tecnologia per monitorare traffico, parcheggi, inquinamento, manutenzione stradale e qualità dell’aria». Così il responsabile Innovazione di FdI, deputato Federico, a margine dei tavoli tematici diad: “Cambiano le prospettive ...

La festa di, unica kermesse politica nazionale dello schieramento, è entrata nel vivo. E se ... Il deputato Federicosintetizza così per noi: "Qui vedete l'anticipazione dell'Italia ...Per anni organizzatrice della kermesse politico - tolkeniana di, originaria della Garbatella ... senza dimenticare l'ex assessore di Alemanno Fabrizio Ghera e Federico, il deputato di ...Nuovo riconoscimento per il maestro d’orchestra lucchese Beatrice Venezi. Reduce dal successo di Cagliari dove nei giorni scorsi ha diretto il concerto straordinario dell’Orchestra del Teatro Lirico, ...Oggi prende il via in Piazza Risorgimento (fino al 12 dicembre) la 23esima edizione di Atreju (dal titolo Il Natale dei Conservatori), la più grande kermesse della destra italiana.