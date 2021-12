Misure anti smog scattate in città | stop fino agli Euro 3 nella zona blu Già rilevati 11 superamenti

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a quattro a… - SkyTG24 : Nuove proteste a #Bruxelles, dove circa 8mila persone si sono riunite per criticare le restrizioni anti-Covid impos… - PolicoRobot : RT @egidio_gialdini: L'aggiornamento di lunedì 6 dicembre 2021 dal Sindaco di POLICORO, Enrico MASCIA, sull'emergenza coronavirus nella cit… - PolicoRobot : RT @egidio_gialdini: L'aggiornamento di martedì 7 dicembre 2021 dal Sindaco di POLICORO, Enrico MASCIA, sull'emergenza coronavirus nella ci… - egidio_gialdini : L'aggiornamento di martedì 7 dicembre 2021 dal Sindaco di POLICORO, Enrico MASCIA, sull'emergenza coronavirus nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti

Sky Tg24

LIMITAZIONI Quali sono nel dettaglio ledecise da Johnson? Torna da lunedì lo smart working, ...la Gran Bretagna era in pieno lockdown e c'era il divieto di riunioni sociali come misura...PESARO - Scattano leantismog a Pesaro. Il Comune ordina alle imprese di ridurre le emissioni inquinanti. E stop ... ma la loro validità è scattata lo scorso primo novembre, le ordinanze...nel rispetto delle misure anti-Covid (è necessario esibire il Green Pass all’ingresso). La scelta espositiva sarà selezionata e molto variegata, con proposte originali per fare Regali di Natale ...Un test che servirà a mister Maddaloni per provare le misure tattiche anti granata. La preparazione proseguirà domani mattina. Al mattino anche la seduta di rifinitura di sabato: al termine ...