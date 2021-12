Miss Italia 2021, cambia tutto: addio tv, il concorso diventa un reality sui social (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rivoluzione a Miss Italia. Il concorso delle reginette di bellezza nato 75 anni fa, abbandona il teleschermo televisivo, i costumi con i numeri, e sbarca sul web. Non solo, sbarca sui social. Perchè ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rivoluzione a. Ildelle reginette di bellezza nato 75 anni fa, abbandona il teleschermo televisivo, i costumi con i numeri, e sbarca sul web. Non solo, sbarca sui. Perchè ...

Advertising

AnsaVeneto : Svolta a Miss Italia, concorso diventa reality e va sul web. Mirigliani, costumi e passerella non rappresentano più… - terninrete : Rivoluzione a Miss Italia, via dalla Tv, si vedrà solo su Helbiz Live, 20 le reginette in cerca di gloria. Non cont… - lorenzoniadrian : Rivoluzione a Miss Italia, via dalla Tv, si vedrà solo su Helbiz Live, 20 le reginette in cerca di gloria. Non cont… - staticisorrisi : @GabrieleAlex Giusto per cosa? Via del filler labbra ha gli stessi zigomi e gli stessi occhi, infatti la mattina se… - Paola19001566 : @NicoleCris_C Non è una sfida a chi è più bello o più brutto. Quello è Miss Italia. Qua siamo al GF, si sfidano le… -