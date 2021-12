“Mio figlio Zen è morto”: lo straziante racconto in diretta di Nick Cannon (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nick Cannon, rapper e conduttore televisivo, ha fatto un annuncio molto personale in diretta durante il suo programma, The Nick Cannon Show, e ha confessato al pubblico di aver appena perso suo figlio Zen, di appena cinque mesi, a causa di un tumore al cervello. Vi raccomandiamo... Iniziata la sperimentazione clinica per il vaccino contro il tumore al seno Sono in fase iniziale le prime sperimentazioni cliniche per testare il vaccino contro il tumore al seno triplo negativo, il più aggressivo di tutti. Il presentatore, noto anche per essere stato al timone delle edizioni di America’s Got Talent dal 2009 al 2016 ed ex marito della cantante Mariah Carey, ha iniziato a raccontare ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 9 dicembre 2021), rapper e conduttore televisivo, ha fatto un annuncio molto personale indurante il suo programma, TheShow, e ha confessato al pubblico di aver appena perso suoZen, di appena cinque mesi, a causa di un tumore al cervello. Vi raccomandiamo... Iniziata la sperimentazione clinica per il vaccino contro il tumore al seno Sono in fase iniziale le prime sperimentazioni cliniche per testare il vaccino contro il tumore al seno triplo negativo, il più aggressivo di tutti. Il presentatore, noto anche per essere stato al timone delle edizioni di America’s Got Talent dal 2009 al 2016 ed ex marito della cantante Mariah Carey, ha iniziato a raccontare ...

Advertising

stanzaselvaggia : Non sono riuscita a far fare il tampone di controllo a mio figlio per il rientro a scuola, dopo un caso di positivi… - eziomauro : Mio figlio Luca Attanasio ucciso in Congo e quell'Ambrogino alla memoria che nessuno ha chiesto per lui… - chetempochefa : 'Qualcuno ha paura di fare il vaccino, io ho molto più paura che mio figlio prenda il covid. ' Presidente delle Re… - user9601346847 : mio figlio dario primo I MIEI DIRITTI #amici21 - geomsalvatores2 : RT @stanzaselvaggia: Non sono riuscita a far fare il tampone di controllo a mio figlio per il rientro a scuola, dopo un caso di positività… -