Mino Raiola sul futuro di Haaland: “abbiamo le idee chiare, possiamo influenzare il mercato” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Haaland continua a confermarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione, è stato protagonista di una media realizzativa veramente impressionante. L’intenzione del calciatore norvegese è quella di trascinare il Borussia Dortmund, ma a tenere banco è il futuro del calciatore con l’addio a giugno che è molto probabile. Sulla situazione ha parlato l’agente Mino Raiola. “abbiamo pensato al suo futuro per due anni – ha detto a ‘Sport 1’ -. abbiamo le idee chiare sul dove dovrebbe andare e, naturalmente, guardiamo a ciò che il mercato offrirà. Con un giocatore come lui possiamo influenzare il mercato, non saremo noi a essere influenzati. Con i miei giocatori ho cambiato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 9 dicembre 2021)continua a confermarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione, è stato protagonista di una media realizzativa veramente impressionante. L’intenzione del calciatore norvegese è quella di trascinare il Borussia Dortmund, ma a tenere banco è ildel calciatore con l’addio a giugno che è molto probabile. Sulla situazione ha parlato l’agente. “pensato al suoper due anni – ha detto a ‘Sport 1’ -.lesul dove dovrebbe andare e, naturalmente, guardiamo a ciò che iloffrirà. Con un giocatore come luiil, non saremo noi a essere influenzati. Con i miei giocatori ho cambiato ...

