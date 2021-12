Minacce di morte a giornalista Borrometi | condanna definitiva per Ventura

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Confermata in vialacon l’aggravante del metodo mafioso, per Giovan Battista, ritenuto reggente dell’omonimo clan di Vittoria (Ragusa), accusato didie tentata violenza privata ai danni delPaolo, vicedirettore dell’Agi, per le sue inchieste sulla criminalità organizzata vittoriese. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso il Mattino di Sicilia.

