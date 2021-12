Milano, incendio in ex hotel Covid vicino alla Stazione Centrale. FOTO (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il rogo è divampato all'hotel Michelangelo, il primo in Italia che era stato adibito, a marzo 2020, per accogliere le persone positive al coronavirus che dovevano fare la quarantena. Sul posto i vigili del Fuoco e il 118, ma all'interno c'erano solo 8 operai, tutti usciti incolumi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il rogo è divampato all'Michelangelo, il primo in Italia che era stato adibito, a marzo 2020, per accogliere le persone positive al coronavirus che dovevano fare la quarantena. Sul posto i vigili del Fuoco e il 118, ma all'interno c'erano solo 8 operai, tutti usciti incolumi

