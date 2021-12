Milano, dopo le violenze sessuali in treno ecco la petizione: 'Carrozze solo per donne, vogliamo viaggiare senza paura' (Di giovedì 9 dicembre 2021) dopo le violenze sessuali scatta la petizione : Carrozze sui treni per sole donne . È quanto chiede la petizione online su Change.org lanciata da una donna di Malnate, in provincia di Varese, dopo che ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021)lescatta lasui treni per sole. È quanto chiede laonline su Change.org lanciata da una donna di Malnate, in provincia di Varese,che ...

RobertoBurioni : Sono arrivato a Milano nel 2004 dopo essere partito da Fermignano (PU) e dopo avere girato mezzo mondo. E' una citt… - cur_mic : #Tokyo2020 unposted su Twitter (pt.2) 5. Pre-semifinale Zverev vs Djokovic. Milano era particolarmente bella 6. Pre… - anastasiamadam : RT @sara_turetta: Nel mio libro racconto di quando incontrai per la prima volta Jane Goodall, seduta ad un tavolino nel centro di Milano.… - milano_maurizio : Difendere la vita dopo l’inferno del campo di concentramento - vi_blocco_tutti : ho scoperto che il treno che dovrò prendere per scendere, alle 6 del mattino, dopo Milano Rogoredo non ferma a Regg… -