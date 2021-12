Milano, anziano ucciso in casa: dall'accetta alla benzina, il kit da Pulp Fiction del killer della motosega (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nove minuti in tutto. Dorel Grec, romeno di 35 anni, avrebbe impiegato poco per massacrare Pierantonio Secondi, l'ottantaduenne che, in base a una prima ricostruzione, aveva deciso di troncare la... Leggi su ilmattino (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nove minuti in tutto. Dorel Grec, romeno di 35 anni, avrebbe impiegato poco per massacrare Pierantonio Secondi, l'ottantaduenne che, in base a una prima ricostruzione, aveva deciso di troncare la...

