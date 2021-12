Milan, quanti infortuni: bisognerà capire le cause dei tanti stop (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora sette giocatori in infermeria al Milan, ben 38 da inizio stagione gli episodi di stop tra CoVid, traumi e problemi di natura muscolare Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora sette giocatori in infermeria al, ben 38 da inizio stagione gli episodi ditra CoVid, traumi e problemi di natura muscolare

Advertising

felice_119 : @MarcoElliottOUT @Augusto76465897 @NicoSchira @zorrobobi No, Singer al massimo non vuole spendere per il Milan più… - SeniorViga : @acmilan Mi alzai con papà Franco, accendemmo il camino e ci godemmo tanto Milan…… caro vecchio @acmilan quanti ricordi!!!!! - FinallyMichele : @Maignangioia @SandroSca vabbè ossessionato dal Milan anche quando giocavano con Zapata - Paletta, pensa tu ora, qu… - fafailgrande : @MichaelCuomo7 Se il.giorni del sorteggio avessimo detto alla fine del girone il Milan sarebbe staro ultimo e fuor… - gabryhz : RT @MichaelCuomo7: Se il giorno del sorteggio avessimo detto “Nell’ultima giornata del girone, per 7 minuti il Milan sarà in vantaggio cont… -