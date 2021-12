Milan | occhi puntati su una giovane stella brasiliana | la situazione!

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo l’uscita di scena dalla Champions e da tutte le coppe europee, ilsi appresta a giocare tutte le sue carte in campionato. La sconfitta con il Liverpool permetterò ai rossoneri di concentrarsi solo sul campionato a differenza delle inseguitrici che dovranno vedersela anche nelle coppe. Henrique FluminenseIntanto sul fronte mercato sembrerebbe che Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino unattaccante brasiliano. Secondo la Gazzetta dello Sport si tratta di Luiz Henrique del Fluminense. I rossoneri con questo acquisto vorrebbero ovviare alle assenze lì davanti per infortunio di Pellegri, Giroud e Ibra. LEGGI ANCHE: Champions, ecco tutti i verdetti: le qualificate agli ottavi

E il Milan lì, a guardare. De Ketelaere è un talento che piace e continuerà ad essere monitorato nei prossimi mesi, soprattutto se il suo prezzo dovesse scendere. La stagione del Milan, nonostante l'uscita dalle competizioni europee, può decollare in campionato. I rossoneri sono chiamati a dimostrare il salto di ... Il Milan sempre vigile sul mercato, avrebbe messo nel mirino per il prossimo mercato estivo la nuova promessa del calcio belga: Charles De Ketelaere. Il nome del talento classe 2001 circola negli ambi ...