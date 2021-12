Milan, occhi puntati per il vice Kjaer: la soluzione! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con l’uscita di scena dalla Champions League il budget del Milan per andare a rinforzare la rosa per dare l’assalto al campionato è molto ridotto. Nonostante ciò Maldini e Massara vogliono acquistare un sostituto di Kjaer che possa essere quantomeno all’altezza del danese. Luiz Felipe Bremer Caldara MilanE secondo quanto riportato da Tuttosport, nonstante un budget da 20 milioni di euro, la dirigenza rossonera avrebbe individuato diversi profili interessanti che possono essere alla portata. SI parla di Luiz Felipe, in scadenza di contratto a giugno con la Lazio, sul quale si registra l’interesse anche dell’Inter. Più complicato arrivare al granata Bremer o a Botman, valutato dal Lille 30 milioni di euro. Inoltre sarebbe da tenere in considerazione anche la soluzione interna con Caldara che rientrerebbe dal prestito al ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con l’uscita di scena dalla Champions League il budget delper andare a rinforzare la rosa per dare l’assalto al campionato è molto ridotto. Nonostante ciò Maldini e Massara vogliono acquistare un sostituto diche possa essere quantomeno all’altezza del danese. Luiz Felipe Bremer CaldaraE secondo quanto riportato da Tuttosport, nonstante un budget da 20 milioni di euro, la dirigenza rossonera avrebbe individuato diversi profili interessanti che possono essere alla portata. SI parla di Luiz Felipe, in scadenza di contratto a giugno con la Lazio, sul quale si registra l’interesse anche dell’Inter. Più complicato arrivare al granata Bremer o a Botman, valutato dal Lille 30 milioni di euro. Inoltre sarebbe da tenere in considerazione anche la soluzione interna con Caldara che rientrerebbe dal prestito al ...

