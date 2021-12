Milan, Messias: “Vincere contro il Liverpool non è facile” | News (Di giovedì 9 dicembre 2021) Junior Messias, calciatore rossonero, ha parlato della sconfitta del Milan in Champions League nell'ultima gara contro il Liverpool Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Junior, calciatore rossonero, ha parlato della sconfitta delin Champions League nell'ultima garail

OptaPaolo : 2 - Prima di Junior Messias, l'ultimo giocatore brasiliano ???? del Milan ad aver firmato almeno due gol in una trasf… - AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - AntoVitiello : #Messias a sky: 'È finito il tempo della favola, sono al #Milan perchè me lo sono meritato. Parliamo del presente.… - Frances13758250 : RT @MilanPress_it: «È ANCORA LUNGA» ?? Così Junior #Messias sulla Champions League e lo scudetto ai microfoni di @sportmediaset: siete d’ac… - SEMPREFMILAN : RT @MilanPress_it: «È ANCORA LUNGA» ?? Così Junior #Messias sulla Champions League e lo scudetto ai microfoni di @sportmediaset: siete d’ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Messias Calcio: Ibra 'Dispiace per uscita Champions, ora puntiamo scudetto' ... ogni volta che si avvicina prolungo" CARNAGO (VARESE) - Archiviata la parentesi europea, il Milan ... L'altro ballottaggio è sulla linea dei tre a sostegno della punta, con Messias che contende il posto ...

Pellegatti: 'Il Milan prenderà un difensore. Leao? E' difficile' Un Milan, che gioca una volta a settimana, con tutti i giocatori in salute, potrebbe far pentire ... Scelte obbligate in avanti - 'Ci sono Krunic, Messias, Saelemaekers, Diaz e Ibrahimovic. Li puoi ...

Messias: “La Champions una bella esperienza. La porterò sempre con me” Le parole dell'attaccante rossonero ai microfoni di Milan Tv. Il commento sulla Champions League e sulla prossima sfida contro l'Udinese.

Messias: "Lo staff mi ha aiutato, contro l'Udinese dobbiamo giocare come facciamo sempre" Junior Messias è intervenuto in esclusiva a Milan TV, soffermandosi sugli infortuni che hanno condizionato la sua prima parte di stagione ma anche sulla sfida in programma contro ...

