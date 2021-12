Milan, Messias suona la carica: "Dobbiamo guardare avanti. Siamo una squadra forte" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 9 dicembre 2021 " L' eliminazione dall'Europa è una ferita ancora fresca in casa Milan , ma è altrettanta la voglia da parte dei rossoneri di rialzarsi prontamente e in maniera veemente per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021)o, 9 dicembre 2021 " L' eliminazione dall'Europa è una ferita ancora fresca in casa, ma è altrettanta la voglia da parte dei rossoneri di rialzarsi prontamente e in maniera veemente per ...

Milan, Messias: 'Possiamo pensare in grande, Champions esperienza bellissima' Junior Messias è intervenuto ai microfoni di Milan Tv , commentando la sconfitta contro il Liverpool: ' Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma non è andata bene. Ci tenevamo, tuttavia eravamo consapevoli che ...

Milan, Messias suona la carica: "Dobbiamo guardare avanti. Siamo una squadra forte" Milano, 9 dicembre 2021 – L’eliminazione dall’Europa è una ferita ancora fresca in casa Milan, ma è altrettanta la voglia da parte dei rossoneri di rialzarsi prontamente e in maniera veemente per poi ...

Milan, Messias: “Possiamo pensare in grande, Champions esperienza bellissima” Junior Messias è intervenuto ai microfoni di Milan Tv, commentando la sconfitta contro il Liverpool e non solo. Le sue parole.

