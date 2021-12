Milan, Messias: “Possiamo pensare in grande, Champions esperienza bellissima” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Junior Messias è intervenuto ai microfoni di Milan Tv, commentando la sconfitta contro il Liverpool: “Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma non è andata bene. Ci tenevamo, tuttavia eravamo consapevoli che non fosse semplice. Questo match e quello contro l’Atletico me li porterò per sempre, un’esperienza bellissima. Ora è importante guardare avanti“. Il brasiliano ha poi parlato del prossimo impegno contro l’Udinese: “Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo e confermare che siamo una grande squadra. Possiamo pensare in grande, siamo forti. Contro l’Udinese sarà una gara difficile. Tutte le squadre fanno la partita della vita contro il Milan“. Infine, sulle difficoltà riscontrate a inizio stagione: “Non mi aspettavo gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Juniorè intervenuto ai microfoni diTv, commentando la sconfitta contro il Liverpool: “Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma non è andata bene. Ci tenevamo, tuttavia eravamo consapevoli che non fosse semplice. Questo match e quello contro l’Atletico me li porterò per sempre, un’. Ora è importante guardare avanti“. Il brasiliano ha poi parlato del prossimo impegno contro l’Udinese: “Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo e confermare che siamo unasquadra.in, siamo forti. Contro l’Udinese sarà una gara difficile. Tutte le squadre fanno la partita della vita contro il“. Infine, sulle difficoltà riscontrate a inizio stagione: “Non mi aspettavo gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Messias Calcio: Ibra 'Dispiace per uscita Champions, ora puntiamo scudetto' ... ogni volta che si avvicina prolungo" CARNAGO (VARESE) - Archiviata la parentesi europea, il Milan ... L'altro ballottaggio è sulla linea dei tre a sostegno della punta, con Messias che contende il posto ...

Pellegatti: 'Il Milan prenderà un difensore. Leao? E' difficile' Un Milan, che gioca una volta a settimana, con tutti i giocatori in salute, potrebbe far pentire ... Scelte obbligate in avanti - 'Ci sono Krunic, Messias, Saelemaekers, Diaz e Ibrahimovic. Li puoi ...

Messias: “Le altre squadre lo fanno sempre contro il Milan!” Junior Walter Messias, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milan TV, ha parlato del momento dei rossoneri e del suo lungo recupero dall'infortunio.

Messias: "Volevamo vincere contro il Liverpool, ora guardiamo avanti" Junior Messias è intervenuto in un'intervista esclusiva a Milan TV, ritornando sulla sfida persa contro il Liverpool in Champions: "Sapevamo che era un partita difficile, ...

