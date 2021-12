Milan, mercato e recupero infortuni: i punto fondamentali per lo scudetto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Milan è uscito dalle coppe europee, ma ora può concentrarsi unicamente sul campionato. fondamentali due fattori Dopo l’eliminazione dalla Champions League non deve essere scoramento nel Milan. La squadra può puntare dritta all’obiettivo dichiarato, che è quello dello scudetto. Un percorso simile a quello dell’Inter dello scorso anno. Per i rossoneri ora saranno fondamentali due fattori: mercato e infermeria. Il primo punto riguarda soprattutto la difesa, con lo stop di Kjaer si stanno cercando delle alternative, mentre il secondo è quello più serio vista la quantità di giocatori ai box e con continui acciacchi. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilè uscito dalle coppe europee, ma ora può concentrarsi unicamente sul campionato.due fattori Dopo l’eliminazione dalla Champions League non deve essere scoramento nel. La squadra può puntare dritta all’obiettivo dichiarato, che è quello dello. Un percorso simile a quello dell’Inter dello scorso anno. Per i rossoneri ora sarannodue fattori:e infermeria. Il primoriguarda soprattutto la difesa, con lo stop di Kjaer si stanno cercando delle alternative, mentre il secondo è quello più serio vista la quantità di giocatori ai box e con continui acciacchi. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

