Messaggero | l’Agcom convoca De Siervo per fare un punto su Dazn

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo quanto riferisce ilha scritto alla Lega Serie A perre l’amministratore delegato, De, ad una riunione in programma nei prossimi giorni. L’Autorità intende discutere di, analizzare i problemi di inizio stagione e i miglioramenti intervenuti nell’ultimo periodo. Già a inizio mese, Il Sole 24 Ore scriveva cheaveva chiesto alla Lega una valutazione sul servizio, intendendo richiamarla alle sue responsabilità nell’assegnazione dei diritti tv per la stagione in corso. “Luigi De, ad della Lega serie A. Lo fa informalmente con una lettera che il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, ha inviato all’amministratore delegato ...