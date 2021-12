MERCATO MILAN TOP NEWS – I retroscena di Ibra. Un portiere nel mirino (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tante notizie importanti riguardanti il MILAN nella giornata di oggi. In primo piano le parole di Zlatan Ibrahimovic, ma non solo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tante notizie importanti riguardanti ilnella giornata di oggi. In primo piano le parole di Zlatanhimovic, ma non solo

Advertising

capuanogio : Cosa resta al #Milan dopo l'eliminazione dall'Europa: 50 milioni per il mercato, risposte su alcuni giocatori (… - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Glongari : #Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe… - FFunesto : @ncorrasco @Tractor220510 Valutare il mercato in base ai soldi spesi...dai, su. La Roma ha fatto all in stile inter… - SacramentoPa : Il #Milan ha goduto di stampa e media favorevoli da sempre.E noi,diciamolo,una sorta di atteggiamento di superiorit… -