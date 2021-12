Mercato Milan – Guardiola innamorato di Leao, ma i rossoneri trattano il rinnovo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato, Guardiola vorrebbe al Manchester City Rafael Leao, ma il Milan tratta il rinnovo con il suo agente Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni divorrebbe al Manchester City Rafael, ma iltratta ilcon il suo agente

Advertising

capuanogio : Cosa resta al #Milan dopo l'eliminazione dall'Europa: 50 milioni per il mercato, risposte su alcuni giocatori (… - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Glongari : #Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe… - sportli26181512 : Nainggolan: 'De Ketelaere esaltato solo perché gioca nel Bruges, non mi piace. Lang arrogante, ecco chi mi ha colpi… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Mercato @acmilan - #Guardiola innamorato di @RafaeLeao7 , ma i #rossoneri trattano il rinnovo #ACMilan #Milan #SempreMi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan OPA Reno de Medici, adesioni oltre l'8,7% ...italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato e gruppo quotato su Euronext STAR Milan, ... Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Reno de Medici acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 ...

Verona, 5 club su Barak Commenta per primo Antonin Barak piace a tutti e il campionato che sta portando avanti con il Verona ha scatenato il mercato attorno a sé. In Italia secondo L'Arena ci sono Inter e Milan , ma il centrocampista piace anche a Mainz, West Ham e Newcastle .

ADANI, Milan deve puntare su Alvarez e Scamacca Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha parlato così del mercato del Milan, nominando due obiettivi della ...

Sky: “Milan, cosa filtra verso il mercato di gennaio per il difensore e la punta” Chi arriverà al posto di Kjaer? Risponde così l’inviato del Milan Peppe Di Stefano a Sky Sport: “Vedremo che mercato di gennaio farà il Milan. Nei prossimi 15 giorni si capirà cosa vuole fare il club ...

...italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato e gruppo quotato su Euronext STAR, ... Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Reno de Medici acquistate sulnei giorni 16 e 17 ...Commenta per primo Antonin Barak piace a tutti e il campionato che sta portando avanti con il Verona ha scatenato ilattorno a sé. In Italia secondo L'Arena ci sono Inter e, ma il centrocampista piace anche a Mainz, West Ham e Newcastle .Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha parlato così del mercato del Milan, nominando due obiettivi della ...Chi arriverà al posto di Kjaer? Risponde così l’inviato del Milan Peppe Di Stefano a Sky Sport: “Vedremo che mercato di gennaio farà il Milan. Nei prossimi 15 giorni si capirà cosa vuole fare il club ...