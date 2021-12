Meno tre al Gp di Abu Dhabi | Verstappen | “Darò tutto per il Mondiale piloti”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La data da segnare in calendario per Max è quella del 12 dicembre. A 12 giorni dal Natale, il pilota della Red Bull vuole farsi il regalo più bello. Lo aspetta il primo titoloin Formula Uno, ma prima deve superare l’ostacolo del campione in carica e già sette volte iridato Hamilton. Il grande rivale, opponente in cima alla classifica dela pari punti e di duelli leggendari in pista, che fanno pensare a quelli tra i grandi del passato, tra cui Senna e Prost, venderà cara la pelle. Maprepara la gara della vita con attenzione e concentrazione: “Sono entusiasta di essere di nuovo ad Abu. La gara dell’anno scorso non è un buon riferimento in quanto ci sono stati molteplici fattori che hanno contribuito al risultato. Nelle ultime gare ci è mancato un po’ di ritmo, ...