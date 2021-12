"Meno" italiani e più anziani: ecco come cambia la popolazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Più decessi che nascite per la prima volta dal 1918: ecco cosa è successo nell'anno della pandemia che ha registrato altri numeri negativi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Più decessi che nascite per la prima volta dal 1918:cosa è successo nell'anno della pandemia che ha registrato altri numeri negativi

Advertising

Mov5Stelle : La rete nazionale vanterà 565 Km di percorribilità ciclistica, per una mobilità sempre più ecosostenibile. Il benef… - AndreaDianetti : Per 3 milioni di Italiani il covid non esiste. Beh, più o meno i 3 o più milioni di analfabeti di cui sentiamo sempre parlare. - enricopaoli1 : cioè state a discutere sull'opportunità o meno di @berlusconi al @Quirinale quando le possibili alternative sono… - genio8111 : RT @genio8111: @BonomiAllegra presto anche i vaccinati pagheranno pegno,queste merde ci odiano a tutti noi Italiani ,le stime fatte da loro… - genio8111 : @BonomiAllegra presto anche i vaccinati pagheranno pegno,queste merde ci odiano a tutti noi Italiani ,le stime fatt… -